Більше грошей ЄС Україні не дасть

Про це сказав на прес-конференції голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

За його словами, в 2011 році ЄС запровадив принцип «більше за більше», щоб заохотити країни, які ефективно використовують його допомогу і демонструють готовність впроваджувати проекти із ще більшим обсягом допомоги з боку ЄС.

«У цьому відношенні оцінюють успіхи кожної країни, і відповідно збільшується бюджет. Якщо говорити конкретно про Україну, то значна частина допомоги ЄС сьогодні призупинена через декілька причин. Тому мені здається, що на цьому етапі не можна говорити про застосування принципу «більше за більше» до України», - сказав він.