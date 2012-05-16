Обама повідомив, що тримає в банку мільйон доларів

На рахунку Обами в JPMorgan Chase лежить від 0,5 до 1 млн доларів, повідомляє Бі-бі-сі.



У загальній складності Обама і його дружина Мішель володіють активами від 2,6 млн до 8,3 млн доларів.



Американські державні службовці не зобов'язані вказувати у своїх деклараціях точну суму своїх активів, вони лише зазначають діапазон доходів та сум на рахунках.



Головний суперник Обами у президентській гонці - республіканець Мітт Ромні володіє активами в розмірі від 190 млн до 250 млн доларів, велика частина з яких отримана в результаті інвестицій.



На цьому тижні Обама заявив, що JPMorgan Chase - "один з найбільш професійно керованих банків", незважаючи на втрати в 2 млрд доларів. Причиною збитків вважають невдалі інвестиції трейдерів банку.



Інші активи американського президента - казначейські векселі на суму від 0,5 до 1 млн доларів і казначейські облігації в діапазоні від 1 до 5 млн доларів.



