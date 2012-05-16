Обама повідомив, що тримає в банку мільйон доларів

04:19, 16 травня 2012
Світ
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Під вівторок Білий дім опублікував декларацію про доходи американського президента. Згідно з документом, Барак Обама має рахунок у банку JPMorgan Chase, який раніше поніс грандіозні збитки.

На рахунку Обами в JPMorgan Chase лежить від 0,5 до 1 млн доларів, повідомляє Бі-бі-сі.

У загальній складності Обама і його дружина Мішель володіють активами від 2,6 млн до 8,3 млн доларів.

Американські державні службовці не зобов'язані вказувати у своїх деклараціях точну суму своїх активів, вони лише зазначають діапазон доходів та сум на рахунках.

Головний суперник Обами у президентській гонці - республіканець Мітт Ромні володіє активами в розмірі від 190 млн до 250 млн доларів, велика частина з яких отримана в результаті інвестицій.

На цьому тижні Обама заявив, що JPMorgan Chase - "один з найбільш професійно керованих банків", незважаючи на втрати в 2 млрд доларів. Причиною збитків вважають невдалі інвестиції трейдерів банку.

Інші активи американського президента - казначейські векселі на суму від 0,5 до 1 млн доларів і казначейські облігації в діапазоні від 1 до 5 млн доларів.

 

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