Чотирьом підривникам «Невського експреса» дали довічне

19:57, 22 травня 2012
Світ
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Слідством і судом встановлено, що підрив «Невського експреса» здійснила банда, очолювана Олександром Тихомировим, відомим як «Саїд Бурятський».

Невський експрес Фото noviny.narod.ru
У Росії чотирьом звинуваченим у підриві «Невського експреса» в листопаді 2009 року призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з відбуванням у колонії особливого режиму, ще шестеро засуджених дістали покарання від 7 до 8 років з відбуванням у колонії суворого режиму.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Зібрані слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації докази визнані судом достатніми для виголошення вироку Зелімхану Аушеву і дев`ятьом братам Картоєвим. Вони визнані винними у підриві потягу «Невський експрес» у листопаді 2009 року, а також у скоєнні ряду тяжких і особливо тяжких злочинів», - сказано в повідомленні.

Слідством і судом встановлено, що підрив «Невського експреса» здійснила банда, очолювана Олександром Тихомировим, відомим як «Саїд Бурятський». Всього до складу озброєної групи входило близько 20 чоловік, які пройшли спецпідготовку і мають досвід ведення бойових дій.

Місцем проведення теракту була навмисно вибрана залізниця. Учасники банди розраховували на те, що внаслідок вибуху весь состав пасажирського потягу зійде з колії і впаде під укіс, що в свою чергу спричинить численні жертви.

Сім членів банди, зокрема «Саїд Бурятський», які чинили активний опір, були знищені, а З.Аушев і дев`ять братів Картоєвих були затримані.

«Вироком суду З.Аушеву, Беслану, Мураду і Татархану Картоєвим призначене покарання у вигляді довічного позбавлення свободи з відбуванням у колонії особливого режиму. Решті шістьом братам Картоєвим призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років з відбуванням у колонії суворого режиму», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, швидкий поїзд №166 «Невський експрес» сполученням Москва - Санкт-Петербург зазнав катастрофи 27 листопада 2009 року на Октябрській залізниці приблизно за кілометр від адміністративної межі Новгородської і Тверської областей. Відповідно до основної версії правоохоронних органів, причиною катастрофи став теракт. Загинуло 27 чоловік.

Внаслідок катастрофи потягу постраждав один громадянин України.

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