Мубарака засудили до довічного ув'язнення

Він засуджений до довічного ув’язнення, передає РІА «Новости».

"Хосні Мубарак засуджується до довічного ув’язнення за звинуваченнями у застосуванні сили проти демонстрантів", - сказав головний суддя на процесі Ахмед Ріфаат.

Главу держави у відставці було доставлено до суду з Міжнародного медичного центру, де він перебував під арештом останні десять місяців, на військовому вертольоті.

Як повідомлялося, сьогодні в Єгипті оголосили вирок за "процесом століття", що тривав десять місяців. На лаві підсудних - дев`ять колишніх високопоставлених керівників держави і старший син Х.Мубарака Аля, який ніколи не займався політикою, але став у роки правління батька вельми успішним бізнесменом. Ще один підсудний, друг сім`ї Х.Мубарака, великий бізнесмен Хусейн Салем, перебуває в Іспанії. Йому вирок буде винесено заочно.

Підсудним пред`явлені звинувачення у вбивстві демонстрантів у дні січневого повстання 2011 року, а також у корупції. Прокуратура зажадала для головних підсудних – Х.Мубарака і колишнього глави МВС Єгипту Хабіба аль-Адлі - страту.

Під час розгону масових народних маніфестацій наприкінці січня - початку лютого минулого року, які в результаті привели до усунення від влади екс-президента Х.Мубарака, загинуло більш як 800 єгиптян, кілька тисяч дістали поранення.