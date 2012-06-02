Культову британську башту Біг Бен хочуть перейменувати

Культову британську башту "Біг Бен" може незабаром бути перейменовано на честь королеви Єлизавети II. Під подібною ініціативою підписався 331 депутат Палати общин парламенту Великої Британії, включаючи прем`єр-міністра Девіда Кемерона.

Як передає ІТАР-ТАСС, ідея перейменувати знамениту башту у парламентаріїв виникла через бажання відзначити заслуги королеви перед країною в рік 60-річного ювілею її правління. "Чудово, що таке значна кількість законодавців підтримали цю ідею, втілення якої стане належним знаком пошани на адресу королеви", - наводить слова Д.Кемерона газета "Дейлі мейл".

Законодавці визнали, що цей символ Лондона в розмовній мові збереже ім`я "Біг Бен", проте офіційна назва має змінитися на "Башту Єлизавети". За даними видання, комісія Палати общин до кінця червня обговорить законодавчу ініціативу і, як очікується, схвалить ідею перейменування.

Східна башта Вестмінстерського палацу, яку в народі називають "Біг Бен", а офіційно - Годинникова башта, була побудована в 1858 році. Ім`я "Біг Бен" носить великий дзвін встановленого на ній годинника. Так само часто називають і сам годинник.

Якщо башта одержить ім`я правлячої королеви, то це стане не першим подібним випадком. Так, у 1860 році західну башту будівлі парламенту, яка до цього була відома як "Башта короля", перейменували на "Башту Вікторії" на честь тодішньої правительки.