Кваснєвський опинився у центрі скандалу

Сьогодні головні польські видання рясніють заголовками на кшталт "Колишній президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ під час читання лекцій в Україні був не в найкращій формі".

Як передає кореспондент УНІАН, екс-президент та лідер партії Лівиця та Демократи (ЛіД) А.КВАСНЄВСЬКИЙ прокоментував програмі "Факти" польського телеканалу TVN свою поведінку таким чином: "Може я й випив один келих вина, може десять. Я вільна людина і маю право робити, що хочу, я знаходжуся зі своїми друзями".

Два польські телеканали показали зйомки з лекції А. КВАСНЄВСЬКОГО у Київському Національному університеті ім. Т.Шевченка. Багатьох польських політологів та політиків подібна поведінка екс-президента обурює.

"Я не розумію таких інцидентів. Може це форма врегулювання стресу, хоча не знаю, як людина з такою біографією може мати стреси. Така поведінка не служить формації, яку він очолює", - так прокоментував газеті "Жечпосполіта" поведінку А.КВАСНЄВСЬКОГО колишній прем`єр Польщі та лідер партії Союз Демократичної Лівиці Юзеф ОЛЕКСИ.

За словами політолога Марека МІГАЛЬСЬКІ, "постать А.КВАСНЄВСЬКОГО вже не приватна, оскільки він включився до виборчої кампанії партії Лівиця та Демократи і не повинен дозволяти собі таких ексцесів".

У вересні 1999 року під час покладання квітів у Харкові А.КВАСНЄВСЬКИЙ як президент Польщі ледь тримався на ногах. У 2005 році він визнав, що був не тверезим і перепросив за свою поведінку. Цей інцидент уже використали у цьогорічній передвиборчій кампанії політичні противники партії ЛіД, зокрема, партія «Право і Справедливість».