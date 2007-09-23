Генпрокуратура Грузії затримала колишнього повпреда президента (фото)

Генеральна прокуратура Грузії в неділю вранці затримала колишнього повноважного представника президента в регіоні Шида Картлі (межує із зоною цхинвальского конфлікту) Михайла Карелі, повідомив журналістів заступник генерального прокурора Грузії Ніколоз Гварамія.

"При спробі покинути територію Грузії і сховатися від слідчих органів сьогодні вранці на кордоні був затриманий колишній повпред Михайло Карелі. Йому пред`явлені звинувачення за статтями 317 і 318 КК Грузії ("хабарництво"). У встановлені законом терміни відбудеться судовий процес, на якому прокуратура клопотатиме про двомісячний попередній висновок Карелі", - сказав Гварамія.

Він на спеціальному брифінгу повідомив про свідчення колишніх високопоставлених чиновників регіону Шида Картлі, затриманих поліцією у середині вересня цього року за підозрою в участі у корупційних операціях. За словами Гварамія, на допитах затримані назвали численні факти участі колишнього повпреда президента в корупційних операціях і отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Карелі перебуваючи на посаді повпреда президента Грузії в регіоні прославився своїми жорсткими заявами в адресу російських миротворців в зоні грузино-осетинського конфлікту. Карелі був відомий як наближений до колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі і вважався його кадром. В останні місяці, після того, як стало відомо про прагнення Окруашвілі створити свою опозиційну політичну партію, Карелі не приховував наміру піти із займаного поста і стати політичним однодумцем Окруашвілі.

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