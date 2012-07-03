З Сирії втік артилерійський дивізіон
01:46, 03 липня 2012Світ
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Десятки сирійських військових, серед яких генерал і сім (за іншими даними - 18) офіцерів, перейшли на територію Туреччини і попросили притулку.
ЗаданимитурецькихЗМІ, йдетьсяпро військовослужбовцівартилерійськогодивізіону,розквартированогов прикордонномурайоні.Загальначисельністьперебіжчиків-85 осіб.
Цене першийвипадоквтечісирійськихвійськовихдо Туреччини: у країніперебувають600військових зСирії,зокрема 20генералів,- алежоднапопереднявтеча небулатакоюмасовою.
За офіційнимиданими, до Туреччиниз квітняминулогорокуприбули близько55 тисячгромадянСирії,34,3тисячі зякихрозміщенівнаметовихтаборахдлябіженців,створениху прикордонних провінціях.
Обстановканасирійсько-турецькому кордонівостаннідніускладнилася- післятого, якнаприкінці липнясирійськісилиППОзбилитурецькийвинищувач, зауважуєРадіоСвобода.
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