Маршрутка зіткнулася з КамАЗом: 11 загиблих

Одинадцять чоловік загинули, вісім травмовані в результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса "Газель" з КамАЗом на півдні Казахстану, повідомила у вівторок прес-служба департаменту з надзвичайних ситуацій Південно-Казахстанської області.

Як передає РІА «Новости», ДТП сталася у понеділок на трасі Чимкент-Бадам Ордабасинського району.

"В результаті зіткнення десять чоловік - всі вони пасажири "Газелі" - загинули на місці, ще один постраждалий помер у лікарні. Ще вісім чоловік з різними травмами доставлені з місця події до найближчої лікарні", - повідомила прес-служба ДНС.

За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій "Газелі", який виїхав на зустрічну смугу руху.