Маршрутка зіткнулася з КамАЗом: 11 загиблих
09:49, 03 липня 2012Світ
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У Казахстані в ДТП загинули одинадцять чоловік, 8 травмовані.
Маршрутка врізалась у вантажівку
Одинадцять чоловік загинули, вісім травмовані в результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса "Газель" з КамАЗом на півдні Казахстану, повідомила у вівторок прес-служба департаменту з надзвичайних ситуацій Південно-Казахстанської області.
Як передає РІА «Новости», ДТП сталася у понеділок на трасі Чимкент-Бадам Ордабасинського району.
"В результаті зіткнення десять чоловік - всі вони пасажири "Газелі" - загинули на місці, ще один постраждалий помер у лікарні. Ще вісім чоловік з різними травмами доставлені з місця події до найближчої лікарні", - повідомила прес-служба ДНС.
За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій "Газелі", який виїхав на зустрічну смугу руху.
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