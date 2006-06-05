Кількість жертв землетрусу в Індонезії зменшилася до 5782

За переглянутими даними, кількість жертв землетрусу в Індонезії зменшилася до 5 тис. 782 осі, повідомляє уряд Індонезії. За даними влади, при підрахунку загиблих були допущені неточності: деякі загиблі були підраховані двічі, а люди, записані до загиблих, врешті були знайдені живими.

Нагадаємо, що раніше влада Індонезії заявила, що в результаті руйнівного землетрусу загинули 6 тис. 234 особи, повідомляє Associated Press.

Підземні поштовхи силою 6,2 балу за шкалою Ріхтера сталися 27 травня 2006 р. на індонезійському острові Ява. Основний удар стихії припав на міста Джок`якарта і Бантул. Після землетрусу без домівки залишилися близько 647 тис. людей, повністю зруйновано близько 135 тис. будинків.

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