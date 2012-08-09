Ромні переплутав сикхів із шейхами
08:21, 09 серпня 2012Світ
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Суперник Обами припустився прикрої помилки під час виступу.
Мітт Ромні обмовився
Найбільш імовірний кандидат у президенти США від республіканців, Мітт Ромні, переплутав сикхів із шейхами під час свого виступу в штаті Айова.
це повідомляє Ехо Москви з посиланням на "Скай-Ньюз".
Ромні припустився помилки, коли висловлював співчуття близьким людей, убитих в храмі сикхів у Вісконсині 5 серпня.
"Ми вшанували хвилиною мовчання пам'ять людей, які загинули в храмі шейхів", - сказав Ромні. Потім він додав, що шейхи одні з найбільш миролюбних людей на світі.
Згодом прес-секретар кандидата в президенти заявив, що Ромні обмовився.
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