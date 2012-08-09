Найбільш імовірний кандидат у президенти США від республіканців, Мітт Ромні, переплутав сикхів із шейхами під час свого виступу в штаті Айова.

це повідомляє Ехо Москви з посиланням на "Скай-Ньюз".

Ромні припустився помилки, коли висловлював співчуття близьким людей, убитих в храмі сикхів у Вісконсині 5 серпня.

"Ми вшанували хвилиною мовчання пам'ять людей, які загинули в храмі шейхів", - сказав Ромні. Потім він додав, що шейхи одні з найбільш миролюбних людей на світі.

Згодом прес-секретар кандидата в президенти заявив, що Ромні обмовився.