Чи є життя після виборів?

Голова Української частини Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом Верховної Ради V скликання Володимир ВЕЧЕРКО бачить можливість для співпраці між Партією регіонів та “помаранчевими” партіями.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це В.ВЕЧЕРКО заявив сьогодні українським журналістам.

“Три партії – Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко та Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” мають точку дотику – євроінтеграція”, - сказав він.

“Якщо буде нейтральна людина поєднувати ці напрямки БЮТ, “НУ-НС” і ПР, тоді і буде позитивний результат”, - додав він.

Водночас, В.ВЕЧЕРКО не зміг сказати, хто міг би стати тією “нейтральною людиною”, яка могла б поєднати “євроінтеграторів” з трьох основних партій, зазначивши лише, що такі люди є.