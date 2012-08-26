ЗМІ: Меркель хоче переписати договір про ЄС

Представники Німеччини переконують партнерів по Європейському Союзу у необхідності поглиблення інтеграції та підписанні нової угоди, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на журнал Der Spiegel.

За даними Der Spiegel, радник німецького канцлера з європейської політики Ніколаус Майєр-Ландрут намагається в Брюсселі переконати партнерів Німеччини по ЄС у тому, щоб керівники держав та урядів Євросоюзу сформували конвент (установчу раду) з розробки принципів нової європейської угоди.

А.Меркель хоче, щоб ухвалений раніше фіскальний пакт, спрямований на посилення бюджетної дисципліни в країнах ЄС, був доповнений політичним союзом. Необхідність такого союзу пояснюється, в тому числі, економічними чинниками. Так, Європейський суд міг би бути наділений повноваженнями здійснювати контроль за держбюджетами країн-членів Європейського Союзу та штрафувати їх за надмірний дефіцит. Відповідні кроки міг би ініціювати саміт ЄС у грудні.

Однак поки що ініціативу А.Меркель, яку оголосили ще в листопаді 2011 року на партійному з'їзді ХДС, більшість держав ЄС зустріла прохолодно, стверджує Der Spiegel.

Нині Європейський Союз напружено шукає виходи з боргової кризи. ФРН є найголовнішим донором європейських програм допомоги Греції, Ірландії та Іспанії. Афіни навіть із зовнішньою підтримкою не можуть нормалізувати ситуацію зі своїми фінансами, і лише перебування в єврозоні стримує греків від оголошення їх банкрутами. Водночас А.Меркель намагається не допустити виходу Греції з єврозони.