Газпром повністю зварив Північний потік

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Останній стик з'єднав морську ділянку другої нитки газопроводу з береговою ділянкою і наземною інфраструктурою на російському березі в бухті Портова в районі Виборга», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заповнення другої нитки технічним (буферним) газом планується розпочати найближчим часом, що є необхідним завершальним етапом перед її введенням в експлуатацію.

Постачання газу до Європи другою ниткою «Північного потоку» планується розпочати в четвертому кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН: «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до побережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Довжина газопроводу складає 1224 км.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Частки в компанії розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» — 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie і GDF Suez — по 9%.

Комерційні постачання газу першою ниткою «Північного потоку» розпочалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік».

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» складе 55 млрд куб. м газу за рік.