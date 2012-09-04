Мерія Москви не дозволила «Маршу мільйонів»

Про це УНІАН повідомив один із організаторів акції, координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«Мерія Москви відмовила в узгодженні «Маршу мільйонів» 15 вересня на формальних підставах», - сказав С.Удальцов.

За його словами, відмова мотивована тим, що в одного заявника Сергія Давідіса два адміністративних правопорушення протягом року.

«Вважаю, що мерія спеціально тягнула час», - сказав він і додав, що тепер організаторам доведеться подавати нову заявку на той самий маршрут. Подати її планується 5 вересня, зазначив він.

Опозиціонери мають намір вимагати відставки Президента Росії Володимира Путіна «як символу системи», а також проведення дострокових виборів до Держдуми Росії.

Як повідомляв УНІАН, заявку на проведення маршу було подано опозиціонерами 31 серпня. Передбачуване число учасників "Маршу мільйонів" - 50 тис. осіб.

У повідомленні опозиціонерів йдеться, що ходу планується почати від Білоруського вокзалу Тверською вулицею й завершити мітингом на Боровицькій площі. Акція пройде під гаслом – «За дострокові вибори, проти репресій!».

Подібні акції в Москві проводилися двічі – 6 травня і 12 червня.

6 травня напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна акція протесту опозиції закінчилася зіткненнями з поліцією, внаслідок чого було затримано близько 400 осіб.