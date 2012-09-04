Мерія Москви не дозволила «Маршу мільйонів»

21:26, 04 вересня 2012
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Мерія Москви відмовила в узгодженні опозиційного «Маршу мільйонів», запланованого на 15 вересня.

Марш мільйонів планувався на 15 вересня, фото giviivanich.wordpress.com

Про це УНІАН повідомив один із організаторів акції, координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«Мерія Москви відмовила в узгодженні «Маршу мільйонів» 15 вересня на формальних підставах», - сказав С.Удальцов.

За його словами, відмова мотивована тим, що в одного заявника Сергія Давідіса два адміністративних правопорушення протягом року.

«Вважаю, що мерія спеціально тягнула час», - сказав він і додав, що тепер організаторам доведеться подавати нову заявку на той самий маршрут. Подати її планується 5 вересня, зазначив він.

Опозиціонери мають намір вимагати відставки Президента Росії Володимира Путіна «як символу системи», а також проведення дострокових виборів до Держдуми Росії.

Як повідомляв УНІАН, заявку на проведення маршу було подано опозиціонерами 31 серпня. Передбачуване число учасників "Маршу мільйонів" - 50 тис. осіб.

У повідомленні опозиціонерів йдеться, що ходу планується почати від Білоруського вокзалу Тверською вулицею й завершити мітингом на Боровицькій площі. Акція пройде під гаслом – «За дострокові вибори, проти репресій!».

Подібні акції в Москві проводилися двічі – 6 травня і 12 червня.

6 травня напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна акція протесту опозиції закінчилася зіткненнями з поліцією, внаслідок чого було затримано близько 400 осіб.

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