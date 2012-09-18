Росія може заблокувати YouTube через скандальний антиісламський фільм
Глава Мінкомзв'язку РФ повідомив, що доступ до відеохостингу YouTube може бути повністю заблокований на території Росії через опублікований на ньому фільм "Невинність мусульман".
Міністр уточнив, що це може відбутися 3-5 листопада після набуття чинності закону про реєстр заборонених сайтів, пише Лента.ру.
Заява про майбутнє блокування відеохостінгу Нікіфоров зробив у відповідь на порівняння сенатором Русланом Гаттаровим "Безвинності мусульман" з дитячим порно. Гаттарі 17 вересня направив запит в Генпрокуратуру, яка згодом визнала ролик екстремістським.
Прокуратура звернулася до суду з проханням заборонити розповсюдження фільму на території Росії. Таке рішення суду є однією з підстав для включення ресурсу, на якому опублікований ролик, в реєстр заборонених сайтів. Після цього, якщо власник ресурсу не видалить сторінку із забороненою інформацією, весь сайт буде включений до реєстру, і доступ до нього повинні будуть обмежити всі російські інтернет-провайдери.
Закон, що передбачає створення в Росії реєстру заборонених сайтів, був прийнятий Держдумою 11 липня 2012.
Фільм "Невинність мусульман", знятий в США і висміює пророка Мухаммеда, спровокував заворушення в декількох ісламських країнах. Незважаючи на це, в Google, що володіє YouTube, відмовилися видаляти фільм з відеохостингу. При цьому корпорація погодилася блокувати доступ до нього в окремих країнах за запитом місцевої влади. Зокрема, доступ до ролика обмежений на території Індії, Єгипту, Лівії та Малайзії.
Разом з тим, влада деяких держав ухвалили рішення закрити доступ до YouTube цілком. До них відносяться Афганістан, Пакистан і Бангладеш.