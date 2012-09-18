Росія може заблокувати YouTube через скандальний антиісламський фільм

Міністр уточнив, що це може відбутися 3-5 листопада після набуття чинності закону про реєстр заборонених сайтів, пише Лента.ру.

Заява про майбутнє блокування відеохостінгу Нікіфоров зробив у відповідь на порівняння сенатором Русланом Гаттаровим "Безвинності мусульман" з дитячим порно. Гаттарі 17 вересня направив запит в Генпрокуратуру, яка згодом визнала ролик екстремістським.

Прокуратура звернулася до суду з проханням заборонити розповсюдження фільму на території Росії. Таке рішення суду є однією з підстав для включення ресурсу, на якому опублікований ролик, в реєстр заборонених сайтів. Після цього, якщо власник ресурсу не видалить сторінку із забороненою інформацією, весь сайт буде включений до реєстру, і доступ до нього повинні будуть обмежити всі російські інтернет-провайдери.

Закон, що передбачає створення в Росії реєстру заборонених сайтів, був прийнятий Держдумою 11 липня 2012.

Фільм "Невинність мусульман", знятий в США і висміює пророка Мухаммеда, спровокував заворушення в декількох ісламських країнах. Незважаючи на це, в Google, що володіє YouTube, відмовилися видаляти фільм з відеохостингу. При цьому корпорація погодилася блокувати доступ до нього в окремих країнах за запитом місцевої влади. Зокрема, доступ до ролика обмежений на території Індії, Єгипту, Лівії та Малайзії.

Разом з тим, влада деяких держав ухвалили рішення закрити доступ до YouTube цілком. До них відносяться Афганістан, Пакистан і Бангладеш.