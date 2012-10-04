Ромні передебатував Обаму (опитування)
Телеглядачам в США більше сподобався виступ екс-губернатора Массачусетсу республіканця Мітта Ромні на перших передвиборчих дебатах, ніж відповіді на питання чинного президента, демократа Барака Обами.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телекомпанію CNN, що проводила опитування по завершенні дебатів.
Разом з тим, телеглядачі вважають, що переможця у цього раунду дебатів немає.
"Виступ Обами сподобалося 45% телеглядачів, за Ромні ж віддали голоси 46%... Однак при відповіді на питання, хто виграв ці дебати, 47% глядачів відповіли, що ніхто", - відзначає телекомпанія.
При цьому, відповідаючи на запитання, хто з виступаючих міг би ефективніше керувати економікою країни, 55% глядачів дебатів назвали прізвище Ромні, і тільки 43% - Обами.
У середу в Денвері (штат Колорадо) пройшли перші дебати між кандидатами на виборах президента США, котрі відбудуться 6 листопада. Обама і Ромні вели дискусію про проблеми внутрішньої політики. Наступні дебати, учасниками яких стануть кандидати у віце-президенти від двох партій Пол Райан і Джозеф Байден, пройдуть 11 жовтня.
У цілому по країні теледебати в середу ввечері дивилися близько 80% виборців.