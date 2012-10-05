Сьогодні за інтерв'ю українському журналу можуть звільнити голову спостерігачів ПАРЄ

За необхідність відставки глави місії спостерігачів ПАРЄ за виборами в Україні виступив Роджер Гейл (Великобританія).

Він звинуватив пана Ґросса в упередженості і неприпустимій поведінці. "Керівник місії в Україні сформував свою думку заздалегідь, ще до того як в країні пройшли вибори. Фактично він закликав українців до нової революції. Я сподіваюся, що бюро завтра (в п`ятницю-ред.) відреагує на це і замінить голову делегації" , - зажадав британський депутат, виступаючи на слуханнях про правила поведінки членів ПАРЄ, пише Коммерсант-Україна.

Різка заява Роджера Гейла пов`язана з інтерв`ю Андреаса Гросса, опублікованими на минулому тижні в журналі "Український тиждень". У ньому глава місії ПАРЄ заявив, що ситуація з демократією в Україні за низкою показників гірша, ніж в Росії, висловив "песимізм з приводу того, що відбувається в Україні", і припустив, що українці знову проведуть революцію "років через 25".

Питання про залучення Андреаса Гросса до відповідальності буде винесений на засідання бюро ПАРЄ сьогодні в першій половині дня. Сам Андреас Гросс заявив, що йти з посади не збирається. "Абсолютно ні! Навіщо мені це робити? До того ж один з українських колег тільки що запевнив мене, що українська делегація не поділяє думку пана Гейла".