У центрі Варшави провалилася вулиця: влада евакуює жителів (фото)

12:38, 05 жовтня 2012
Світ
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Сьогодні вночі в центрі Варшави стався обвал частини вулиці, біля якої ведеться будівництво лінії метро.

Варшава, фото wyborcza.pl

У центрі Варшави обвалився тротуар і проїжджа частина на розі вулиць Шкільної та Святохресної.

Жителів евакуюють. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

Як повідомляє wyborcza.pl, мешканців прилеглих будинків евакуювали, а сусідні вулиці перекрили.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що провалилося близько 10 кв. м дорожнього полотна, яке пошкодило газову трубу і водопровід.

Що саме стало причиною аварії поки не відомо.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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