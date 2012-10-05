У центрі Варшави провалилася вулиця: влада евакуює жителів (фото)

У центрі Варшави обвалився тротуар і проїжджа частина на розі вулиць Шкільної та Святохресної.

Як повідомляє wyborcza.pl, мешканців прилеглих будинків евакуювали, а сусідні вулиці перекрили.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що провалилося близько 10 кв. м дорожнього полотна, яке пошкодило газову трубу і водопровід.

Що саме стало причиною аварії поки не відомо.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.