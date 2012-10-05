У центрі Варшави провалилася вулиця: влада евакуює жителів (фото)
12:38, 05 жовтня 2012Світ
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Сьогодні вночі в центрі Варшави стався обвал частини вулиці, біля якої ведеться будівництво лінії метро.
Варшава, фото wyborcza.pl
У центрі Варшави обвалився тротуар і проїжджа частина на розі вулиць Шкільної та Святохресної.
Жителів евакуюють. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta
Як повідомляє wyborcza.pl, мешканців прилеглих будинків евакуювали, а сусідні вулиці перекрили.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що провалилося близько 10 кв. м дорожнього полотна, яке пошкодило газову трубу і водопровід.
Що саме стало причиною аварії поки не відомо.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
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