Саакашвілі без спротиву віддав ключові посади опозиції
Опозиційна коаліція "Грузинська мрія", що перемогла на недавніх парламентських виборах, домовилася з лідерами партії президента Михайла Саакашвілі про те, що "силовий блок" уряду складатимуть виключно члени опозиції.
Про комплектування "силового блоку" представники "Грузинської мрії", очолюваної мільярдером Бідзіною Іванішвілі, і члени найближчого оточення Саакашвілі домовилися досить швидко.
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Напередодні багато експертів висловлювали побоювання, що президент може спробувати залишити за собою право призначати міністрів оборони, внутрішніх справ і генерального прокурора. Тим більше що за чинною конституцією, глава держави має прерогативу в цьому питанні, а нова конституція, яка позбавляє президента цього права, набуде чинності тільки за рік - після чергових президентських виборів.
Як передає Радіо Свобода, вийшовши до журналістів, голова парламенту Давид Бакрадзе заявив, що колишня правляча партія не має наміру провокувати політичну кризу і готова безболісно передати владу новому кабінету міністрів. Більш того, вже в понеділок представники "Грузинської мрії" приїдуть у всі міністерства і братимуть участь у прийнятті рішень, а повна передача влади (як висловився пан Бакрадзе) відбудеться в третій декаді жовтня, коли новий уряд буде затверджено парламентом.