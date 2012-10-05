Саакашвілі без спротиву віддав ключові посади опозиції

Про комплектування "силового блоку" представники "Грузинської мрії", очолюваної мільярдером Бідзіною Іванішвілі, і члени найближчого оточення Саакашвілі домовилися досить швидко.

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Напередодні багато експертів висловлювали побоювання, що президент може спробувати залишити за собою право призначати міністрів оборони, внутрішніх справ і генерального прокурора. Тим більше що за чинною конституцією, глава держави має прерогативу в цьому питанні, а нова конституція, яка позбавляє президента цього права, набуде чинності тільки за рік - після чергових президентських виборів.

Як передає Радіо Свобода, вийшовши до журналістів, голова парламенту Давид Бакрадзе заявив, що колишня правляча партія не має наміру провокувати політичну кризу і готова безболісно передати владу новому кабінету міністрів. Більш того, вже в понеділок представники "Грузинської мрії" приїдуть у всі міністерства і братимуть участь у прийнятті рішень, а повна передача влади (як висловився пан Бакрадзе) відбудеться в третій декаді жовтня, коли новий уряд буде затверджено парламентом.