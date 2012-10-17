Венесуела вигнала рештки парагвайської дипмісії

Про це повідомив глава МЗС Парагваю Хосе Фернандес Естігаррібія, передають РІА «Новости»

"Поки нас повідомили про це усно, ми попросили вручити нам письмове рішення", - заявив Естігаррібія в середу в інтерв'ю парагвайському радіо 780 АМ. Дипломатам дано 72 години, щоб покинути територію Венесуели.

Відносини двох країн практично заморожені після відсторонення від влади президента Парагваю Фернандо Луго, якому був оголошений імпічмент наприкінці червня 2012 року в зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків.

Обидві країни відкликали своїх послів, а президент Венесуели Уго Чавес заявляв навіть, що за усуненням від влади Луго за допомогою імпічменту стоїть наркомафія.

Глава МЗС Парагваю підкреслив, що наданий дипломатам термін для від'їзду з Венесуели є занадто коротким. "Думаю, цей факт вже незворотній, уряд Венесуели ще більше ускладнює можливість знаходження яких-небудь рішень, і це - величезна проблема, так як у Венесуелі залишається велика кількість парагвайців", - сказав Естігаррібія.