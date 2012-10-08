Чавес впевнено крокує до свого четвертого президентства
09:02, 08 жовтня 2012Світ
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Уґо Чавес, Чинний президент, перемагає на президентських виборах у Венесуелі.
Чавес випереджає свого конкурента більш, як на 10%
За попередніми даними Національної виборчої ради після підрахунку майже 90% бюлетенів за Чавеса проголосували понад 54% виборців, а за його опонента, кандидата від демократичної опозиції Енріке Капрілеса – на 10% менше, пише Радіо Свобода.
Прихильники Чавеса влаштували пишне святкування на вулицях Каракаса. Це буде четвертий президентський термін соціаліста Чавеса.
У день голосування значних інцидентів не сталося. Явка виборців була вищою за 80%, на деяких дільницях голосування продовжували на кілька годин.
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