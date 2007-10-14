Луцькі каштани рятуватимуть польські екологи

10:43, 14 жовтня 2007
Світ
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У Польщі з проблемою впоралися

Польські екологи рятуватимуть луцькі каштани від хвороб. З цією метою на Волинь прибули представники служби охорони навколишнього середовища і озеленення міста-побратима Торунь (Республіка Польща).

Як передає кореспондент УНІАН, вони зустрілися з першим заступником Луцького міського голови Ларисою СОКОЛОВСЬКОЮ, щоб розповісти про свої досягнення у галузі оздоровлення каштанів від інфекцій.

Каштанна міль, якою уражені майже усі каштани Луцька, а їх нараховується близько 4 тисяч, поїдає листя, в результаті чого дерево не отримує у достатній кількості поживних речовин і згодом втрачає свої життєві функції.

Кілька років тому в Польщі також існувала така проблема, розповіли поляки. Для боротьби із хворобою в країні використовували всілякі методи, починаючи від збирання опалого хворого листя до хімічної обробки дерев. Такі заходи виявилися неефективними, оскільки завдають шкоду не лише довкіллю, але й людям. Тому польські природоохоронці почали активно впроваджувати перші в Європі ін`єкційні методи, цілком безпечні для здоров`я людей, не токсичні, які не призводять до руйнації дерев та не шкодять довкіллю. Наразі в країні вакциновано 60 тисяч каштанів, повідомили в мерії Луцька.

Минулого року польські природоохоронці ввели вакцину 30-ти каштанам у Луцьку. Результати цієї пробної вакцинації задовольнили представників охорони довкілля і озеленення. «Дерева одужують», – підсумували поляки, оглянувши днями луцькі каштани.

Оскільки проблема зараження каштанів міллю, як зазначила Л. СОКОЛОВСЬКА, є нагальною і для нашого міста, то досвід сусідів нам не завадить. Також, вона висловила сподівання, що за кілька років каштани Луцька будуть повністю оздоровлені від інфекцій та збудників захворювань.

 

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