У Каліфорнії зіткнулися відразу 15 вантажівок: 3 людей загинули
12:42, 14 жовтня 2007Світ
606
П`ять автомобілів згоріли на місці
У дорожньому тунелі округу Лос-Анджелес зіткнулися відразу 15 вантажівок, троє людей загинули, десятеро отримали поранення, повідомляє агентство «Ассошиейтед Прес» із посиланням на каліфорнійську пожежну службу.
Як зазначає РІА «Новости», аварія сталася в дощову погоду в тунелі, який призначено тільки для проїзду вантажних машин. П`ять автомобілів згоріли на місці події.
Пожежні розрахунки всю ніч вели боротьбу із сильною пожежею, що виникла в тунелі, де понівечені автомобілі загородили декілька сотень метрів. Потім 300 пожежників розбирали сміття й прибирали завали, що виникли в тунелі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter