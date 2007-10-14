У Каліфорнії зіткнулися відразу 15 вантажівок: 3 людей загинули

У дорожньому тунелі округу Лос-Анджелес зіткнулися відразу 15 вантажівок, троє людей загинули, десятеро отримали поранення, повідомляє агентство «Ассошиейтед Прес» із посиланням на каліфорнійську пожежну службу.

Як зазначає РІА «Новости», аварія сталася в дощову погоду в тунелі, який призначено тільки для проїзду вантажних машин. П`ять автомобілів згоріли на місці події.

Пожежні розрахунки всю ніч вели боротьбу із сильною пожежею, що виникла в тунелі, де понівечені автомобілі загородили декілька сотень метрів. Потім 300 пожежників розбирали сміття й прибирали завали, що виникли в тунелі.