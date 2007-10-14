Грузія продає 24 регіональні газорозподільні компанії
Мінекономрозвитку приймає "заявки інтересу"
Уряд Грузії має намір на конкурсній основі передати приватному бізнесу 24 регіональні газорозподільні компанії країни. За інформацією міністерства економічного розвитку Грузії, в конкурсі фігурують п`ять лотів, підібраних за регіональним принципом.
Зокрема, продаються 7 газорозподільних компаній регіону Кахетія - стартова ціна цього лота складає 1,7 млн дол. У лот регіонів Мцхета-Мтіанеті, Шида і Квемо Картлі входять три газорозподільні компанії. Стартова вартість - 3 млн дол. У регіоні Імереті продаються 6 компаній - стартова вартість визначена в 1,3 млн дол. У лот регіонів Самегрело і Гурія входять 7 газорозподільних компаній. Стартова вартість лота складає 2 млн дол.
У лоті Аджарського регіону до продажу представлено два газопроводи - Батумський і Кобулетський. Стартова вартість лота - 2 млн дол. Відповідно до умов конкурсу, новий власник газопроводів повинен забезпечити повну газифікацію Батумі, Кобулеті і Хелвачаурі. В першу чергу повинен бути газифікований Батумі.
Так звані "заявки інтересу" приймаються міністерством економічного розвитку Грузії до 14 листопада 2007 р.