Грузія продає 24 регіональні газорозподільні компанії

Уряд Грузії має намір на конкурсній основі передати приватному бізнесу 24 регіональні газорозподільні компанії країни. За інформацією міністерства економічного розвитку Грузії, в конкурсі фігурують п`ять лотів, підібраних за регіональним принципом.

Зокрема, продаються 7 газорозподільних компаній регіону Кахетія - стартова ціна цього лота складає 1,7 млн дол. У лот регіонів Мцхета-Мтіанеті, Шида і Квемо Картлі входять три газорозподільні компанії. Стартова вартість - 3 млн дол. У регіоні Імереті продаються 6 компаній - стартова вартість визначена в 1,3 млн дол. У лот регіонів Самегрело і Гурія входять 7 газорозподільних компаній. Стартова вартість лота складає 2 млн дол.

У лоті Аджарського регіону до продажу представлено два газопроводи - Батумський і Кобулетський. Стартова вартість лота - 2 млн дол. Відповідно до умов конкурсу, новий власник газопроводів повинен забезпечити повну газифікацію Батумі, Кобулеті і Хелвачаурі. В першу чергу повинен бути газифікований Батумі.

Так звані "заявки інтересу" приймаються міністерством економічного розвитку Грузії до 14 листопада 2007 р.

РБК-Україна