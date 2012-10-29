В Охотському морі зник суховантаж, який перевозив 700 тонн золотої руди

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Далекосхідну транспортну прокуратуру.

В неділю на судні спрацював аварійний радіобуй, через якийсь час з теплохода припинили надходити сигнали, і зараз про його долю нічого не відомо. Екіпаж судна складався з вісьмох осіб.

Пошуками суховантажу зайнявся найближчий до місця події танкер «Новик». До нього приєднаються риболовецькі судна «Терней» і «Капітан Гамс». Сильне хвилювання моря і сніг із дощем в районі Шантарських островів ускладюють проведення операції.