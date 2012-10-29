В Охотському морі зник суховантаж, який перевозив 700 тонн золотої руди
10:16, 29 жовтня 2012Світ
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Суховантаж «Амурская», що зник в Охотському морі, перевозив сімсот тонн золотовмісної руди.
Суховантаж "Амурская" зник в Охотському морі. Фото Ігор Савицький
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Далекосхідну транспортну прокуратуру.
В неділю на судні спрацював аварійний радіобуй, через якийсь час з теплохода припинили надходити сигнали, і зараз про його долю нічого не відомо. Екіпаж судна складався з вісьмох осіб.
Пошуками суховантажу зайнявся найближчий до місця події танкер «Новик». До нього приєднаються риболовецькі судна «Терней» і «Капітан Гамс». Сильне хвилювання моря і сніг із дощем в районі Шантарських островів ускладюють проведення операції.
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