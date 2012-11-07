Латвія визначилася, як переходитиме на євро

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відповідно до законопроекту, ціни на товари і послуги будуть вказуватися одночасно в латах і євро протягом трьох місяців перед введенням валюти єврозони і протягом півроку після переходу на євро.

Банкомати перестануть видавати лати вже в день введення євро. Протягом двох тижнів після введення євро дві валюти будуть в обізі одночасно; в цей же час решту з платежів у латах будуть видавати в євро.

У роздрібних банках обміняти лати на євро можна буде протягом півроку після переходу на валюту єврозони. У Банку Латвії такий обмін буде безстроковим і необмеженим за сумою.

Латвія планує перейти на євро 1 січня 2014 року. При цьому Брюссель вимагає від країни відповідності певним критеріям. Зокрема, дефіцит бюджету не повинен перевищувати трьох відсотків в рік, а борг держави - ​​60 відсотків ВВП.