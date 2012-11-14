Ізраїль підтвердив ліквідацію одного з найвищих керівників Хамасу
18:00, 14 листопада 2012Світ
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Ізраїль підтвердив, що сьогодні, внаслідок повітряних ударів по Сектору Гази, вбив керівника збройного крила ісламістського войовничого руху «Хамас» Ахмеда аль-Джаабарі.
Ізраїль провів операцію в Секторі Газа
Ізраїльська спецслужба «Шин Бет» нагадала про «терористичну діяльність», яку вбитий вів протягом останнього десятиліття, пише Радіо Свобода.
Джерела в «Хамасі» повідомляли, що Ахмед аль-Джаабарі загинув разом зі ще однією людиною, коли в їхнє авто влучила ізраїльська ракета. Це стало найбільшою втратою «Хамасу» з часу останнього вторгнення Ізраїлю в Сектор Газа.
Операція відбулася після кількаденного різкого зростання напруженості між палестинськими бойовиками й Ізраїлем на кордоні із Сектором Газа.
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