НАТО нагадує владі України про проблему політичних в'язнів

Як повідомили УНІАН в Центрі зовнішньополітичних досліджень OPAD, про це заявив директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожел під час організованої Інститутом європейського поступу інтерактивної конференції "Зміцнення безпеки через співробітництво".

"Північноатлантичний альянс занепокоєний ходом політичних процесів в Україні. Особливо нас непокоїть наявність політичних в’язнів", - сказав М.Кожел.

Водночас, за його словами, НАТО продовжує вважати Україну одним з основних стратегічних партнерів, про що було сказано на нещодавньому Чиказькому саміті Альянсу.

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"В Україні, як і в інших країнах Східної Європи, існує проблема трансформації суспільства від тоталітаризму до демократії. У вас є багато проблем, але нам важливіша ваша мета, тому ми готові бути частиною вашої демократичної еволюції. Україні не можна згортати співпрацю з НАТО, адже саме ця співпраця наблизить вас до Європейського Союзу", - переконаний дипломат.