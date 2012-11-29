Каддафі пропонував Назарбаєву створити мусульманську атомну бомбу

"На початку 1992 року в МЗС дипломатичними каналами надійшов лист на ім'я президента Казахстану від лідера Лівійської революції Муаммара Каддафі, який пропонував зберегти на території країни ядерні арсенали в якості першої мусульманської, як він писав, атомної бомби і обіцяв виділити багатомільярдну допомогу на їх утримання" , - сказав Токаєв в четвер в ході перших назарбаєвських читань.

На думку екс-глави МЗС, "бажано піддати розголосу зміст листа, що зберігається в архівах, щоб сучасники і майбутні покоління політиків і вчених могли краще розуміти динаміку того складного часу".

"Для будь-якого безвідповідального політика настільки щедрі обіцянки багатої держави могли б здатися вкрай привабливими, але справжній державний діяч відрізняється від звичайного політика тим, що мислить не миттєвими кон'юнктурними категоріями, а керується міркуваннями стратегічного порядку", - зазначив Токаєв.