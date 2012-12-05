США занепокоєні хімічною зброєю в руках Асада, який «усе більш впадає у відчай»

За словами Клінтон, сирійський президент «дедалі більше впадає у відчай», пише Радіо Свобода.

Вона нагадал, що Вашингтон уже чітко дав знати офіційному Дамаскові, що використання хімічної зброї стало б «переходом за червону лінію», якого США не збираються терпіти.

Іще один момент, який непокоїть США, – що Асад може втратити контроль над своєю хімічною зброєю і вона може потрапити до рук одного з численних угруповань його супротивників, сказала Клінтон, перебуваючи у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.