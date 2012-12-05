США занепокоєні хімічною зброєю в руках Асада, який «усе більш впадає у відчай»
18:16, 05 грудня 2012Світ
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Держсекретар США Гілларі Клінтон заявила сьогодні, що її країна занепокоєна тим, що президент Сирії Башар аль-Асад може використати хімічну зброю проти повстанців.
Гілларі Клінтон каже, що хімічна зброя в руках противників Асада - теж небезпека
За словами Клінтон, сирійський президент «дедалі більше впадає у відчай», пише Радіо Свобода.
Вона нагадал, що Вашингтон уже чітко дав знати офіційному Дамаскові, що використання хімічної зброї стало б «переходом за червону лінію», якого США не збираються терпіти.
Іще один момент, який непокоїть США, – що Асад може втратити контроль над своєю хімічною зброєю і вона може потрапити до рук одного з численних угруповань його супротивників, сказала Клінтон, перебуваючи у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
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