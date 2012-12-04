НАТО погодилось встановити на кордоні Туреччини і Сирії свої ракети

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином на зустрічі міністрів закордонних справ держав Північноатлантичного союзу Туреччина як один із його членів отримала гарантії посилення своєї протиповітряної оборони за допомоги країн-союзниць альянсу.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен під час засідання Північноатлантичної ради на рівні голів закордонних відомств заявив, що військово-політична організація, яку він очолює, повністю солідарна з Туреччиною та занепокоєна ситуацією на своїх південно-східних кордонах. Встановлення систем Patriot матиме суто оборонний характер, наголосив керівник НАТО.

Системи Patriot американського виробництва мають надати для дислокації в Туреччині Німеччина, Нідерланди і США – всі три країни НАТО, які мають їх на озброєнні.