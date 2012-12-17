Поляки просять Росію повернути уламки Ту-154, у якому загинув Качинський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні у Москві попросив російську сторону з розумінням поставитися до прохання поляків повернути уламки урядового літака Ту-154, який розбився під російським Смоленськом у квітні 2010 року.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на Р.Сікорського, який проводив переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Як заявив С.Лавров після переговорів, Росія докладе усіх зусиль, аби якнайшвидше повернути уламки літака Польщі, проте наголосив, що це буде можливим лише після завершення усіх слідчих дій.

"Дякую за ці слова і прошу російську сторону зрозуміти, чому ця справа так важлива для нас. Уявіть собі, якби це російській літак з Президентом, його дружиною та керівником Збройних сил розбився за кордоном, наприклад, у США", - сказав Р.Сікорський, якого цитує Gazeta Wyborcza.

Польські медіа зазначають, що С.Лавров не назвав жодних конкретних дат, коли уламки літака можуть бути повернуті полякам. "Будемо старатися, аби всі справи завершити якнайшвидше. І не тому, що будуть нас просити про це Євросоюз чи США, але тому, що розуміємо глибину цієї трагедії, якою була ця катастрофа", - сказав С.Лавров і додав, що росіяни усвідомлюють "свою величезну відповідальність" у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, Р.Сікорський днями звинуватив російську владу у тому, що вона не виконує дану колишнім Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим обіцянку якнайшвидше повернути уламки польського Ту-154. Р.Сікорський заявив, що Польща "вражена та незадоволена" цим фактом.

Він також закликав Високого представника Євросоюзу з міжнародних питань та політики безпеки Кетрін Ештон підняти це питання на саміті Росія-ЄС.