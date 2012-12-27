Чавес передав частину своїх повноважень ймовірному наступнику

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес», офіційне розпорядження У.Чавеса оприлюднене у венесуельській урядовій газеті. Н.Мадуро, зокрема, візьме на себе ухвалення деяких рішень щодо національного бюджету.

Як повідомлялося раніше, представники опозиції у Венесуелі вимагали всебічного медичного обстеження У.Чавеса, оскільки офіційна інформація про здоров'я очільника держави дуже туманна.

Президент Венесуели переніс у грудні вже четверту з середини 2011 року хірургічну операцію. Перед від'їздом до Гавани він назвав у національному телеефірі ім'я людини, яку вважає гідною обійняти пост глави держави, якщо з ним самим щось трапиться, - це віце-президент, міністр закордонних справ Н.Мадуро.

У.Чавес закликав обрати Н.Мадуро очільником держави, якщо буде визнано необхідним провести нові президентські вибори.

10 січня 2013 року У.Чавес має вступити на посаду президента на термін до 2019 року.