Мексиканські археологи знайшли древні наконечники

Як передає Lenta.ru з посиланням на видання artdaily.org, знахідку було зроблено в штаті Синалоа, за 50 кілометрів від міста Мазалтан. Цей регіон, відомий своїми петрогліфами - висіченими на камені зображеннями. Розкопки проводилися в період з 2010 по 2012 рік.

Знахідки відносяться до так званого середнього періоду архаїки. Цей час ознаменувався бурхливим переселенням народів на території сучасної Мексики, що призвів до утворення безлічі нових поселень.

За словами учених, нові результати, можливо, допоможуть їм в пошуку поселень древніх людей, які залишили петрогліфи. Зараз єдиними артефактами для вивчення побуту стародавніх є наконечники списів і стріл. Це, серед іншого, пов`язано з тим, що в архаїчний період люди жили в хатинах, від яких не залишилося й слідів.

Крім стародавніх наконечників ученим вдалося виявити кілька поховань, що відносяться, за попередніми даними, до тимчасового періоду з VIII по XIII століття. У похованнях знайдено безліч предметів побуту, зокрема посуд, що добре зберігся.

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