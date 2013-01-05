Позбавлений прав батько захопив у заручники 3-річного сина (оновлено)

Про це РІА "Новости" повідомили в прес-центрі МВС Росії.

"У п'ятницю близько 23-ї години, в місті Олексин Тульської області, нетверезий чоловік 1980 року народження, який певний час тому позбавлений батьківських прав, прийшов у будинок до своєї родички - бабусі свого сина, яка опікає дитину, і, погрожуючи ножем, забрав трирічного сина до себе в будинок", - сказав співробітник прес-центру.

Жінка викликала поліцію, яка за підтримки спецназу оточила будинок, де забарикадувався чоловік. Правоохоронцям, які ведуть з ним переговори, чоловік заявив, що хоче залишити дитину у себе, при цьому постійно погрожуючи ножем синові. У місті введено план "Вулкан", поліція вмовляє чоловіка відпустити дитину і здатися.

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Близько 9.00 після переговорів з керівництвом поліції батько припинив спротив, повідомив РІА "Новости" представник УМВС регіону.

За словами співрозмовника агентства, вранці до помешкання ввійшли начальник УМВС у Тульській області та керівник Алексинського районного відділу поліції: "Пробувши там деякий час, вони вийшли разом з чоловіком, на руках у якого була дитина. Вони повезли хлопчика в дитячий будинок. Для життя дитини загрози немає".

Чоловік, який утримував хлопчика в заручниках, доставлений у відділ поліції. Проти нього порушено дві кримінальні справи за статтями: "погроза вбивством" і "спроба заволодіння транспортним засобом": викравши дитину, чоловік також намагався викрасти таксі.