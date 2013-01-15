В Індії блокували школу через зґвалтування семирічної дівчинки - ЗМІ

Батьки дівчинки виявили її в понеділок в шкільному туалеті в стані шоку. Після того, як стало ясно, що другокласниця була зґвалтована, місцеві жителі на знак протесту блокували школу, закривши в ній вчителів. Туалет, в якому сталося зґвалтування, розташований по сусідству з кабінетом директора школи, якого, як зазначає агентство PTI, затримала поліція за звинуваченням у недбалості при виконанні службових обов'язків, повідомляють РIА Новости.

У вівторок демонстрація триває, люди вимагають негайно затримати ґвалтівника. Поліція заявила, що у них вже є його опис зі слів дівчинки, і вони ведуть пошук. З протестувальниками зустрівся головний міністр штату Манохар Паррікар. Він заявив, що "від відповідальності не піде ні ґвалтівник, ні будь-хто, замішаний в цьому злочині".

Тема зґвалтувань в останні тижні набула вкрай гостре звучання в Індії після жорстокого групового зґвалтування в автобусі 23-річної студентки. Джоті Сінгх була зґвалтована й побита шістьма п'яними чоловіками 16 грудня в автобусі в Нью-Делі. Дівчина перенесла три операції, проте померла від отриманих травм в ніч на 29 грудня. Цей злочин отримав широкий резонанс - у багатьох містах Індії пройшли масові акції протесту, що супроводжувалися сутичками з поліцією. Люди вимагали не тільки стратити ґвалтівників, але й вжити заходів з боротьби з насильством щодо жінок.