Обама офіційно вступив на посаду президента США

Церемонія тривала менше хвилини.

Як передає РІА Новости, поряд з Б.Обамою у момент промовляння тексту присяги стояли дружина Мішель та їхні доньки Саша і Малія.

Приватна церемонія почалася в Білому домі о 11.55 і завершилася до полудня. Саме о 12.00 20 січня, за конституцією США, завершується перший президентський термін Б.Обами. На церемонії були присутні лише члени сім'ї глави держави, деякі співробітники адміністрації і віце-президент Джозеф Байден, який склав присягу вранці у своїй резиденції.

«Я, Барак Хуссейн Обама, урочисто присягаюся, що чесно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і, в міру своїх сил, охоронятиму, оберігатиму і захищатиму конституцію Сполучених Штатів. Та допоможе мені Бог!», - сказав 44-й президент США, поклавши руку на Біблію.

У понеділок Б.Обама повторить присягу вже «для всіх» - на офіційній церемонії у будівлі конгресу. В неділю, за традицією, церемонії інавгурації не проводяться, оскільки не працюють суди і держустанови.

Цікаво, що на минулій інавгурації Б.Обама також складав присягу двічі, але вже з іншої причини: суддя Верховного суду Джон Робертс переплутав слова присяги, Б.Обама повторив його помилку, і тому йому довелося ще раз вимовляти текст наступного дня.