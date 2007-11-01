Мер Рима вимагає вислати громадян Румунії з Італії

Уряд Італії вирішив розширити права префектів і дозволити їм ухвалювати рішення щодо видворення з країни громадян ЄС. Таке рішення прийняте на екстреному засіданні Ради міністрів країни в середу після того, як стало відомо про вбивство мешканки Рима, здійснене румунськими іммігрантами.

"Ми зобов`язані підтримувати необхідний високий рівень безпеки наших громадян", - прокоментував рішення уряду прем`єр-міністр Італії Романо Проді.

Пакет пропозицій, що розширює повноваження префектів і дозволяє їм ухвалювати рішення про видворення з країни громадян ЄС, раніше подав міністр внутрішніх справ Італії Джуліано Амато.

До цього рішення про видворення громадян Євросоюзу з країни могли приймати тільки міністри.

Новий законопроект набуде чинності після його офіційної публікації.

За офіційними даними, з січня до серпня тільки в Римі правоохоронні органи заарештували 3 тисячі 557 осіб, з яких 2 тисячі 689 (75,5%), - вихідці з Румунії.

В середу мер Рима зажадав вислати громадян Румунії з Італії після того, як 24-річний громадянин Румунії пограбував, згвалтував і побив до смерті 45-річну жінку.

РІА "Новости"