Кількість жертв пожежі в нічному клубі Бразилії зросла до 245 осіб

Раніше повідомлялося про 220 загиблих. За словами майора поліції Герсона та Роза Феррейри, частина із загиблих задихнулися, інші загинули в результаті тисняви. Опізнано тіла 180 загиблих. На місці трагедії сотні людей одержали поранення різного ступеня тяжкості, зазначає РІА Новости.

За однією з версій, причиною пожежі в клубі Kiss, в якому перебували понад 2 тисячі осіб, стало неправильне використання піротехніки. Очевидці повідомили, що музиканти під час виступу запалили петарду, що, ймовірно, і спричинило розповсюдження пожежі. Разом з тим повідомляється, що причиною пожежі могло стати займання акустичної апаратури.