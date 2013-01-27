Пожежа у нічному клубі в Бразилії: загинули щонайменше 90 людей

У місті Санта-Марія на півдні Бразилії у результаті пожежі у нічному клубі Kiss загинули щонайменше 90 осіб, повідомляє Newsru.com з посиланням на видання Estadao.

Трагедія сталася сьогодні після того, як на сцені, де виступала місцева рок-група, розпочалося піротехнічне шоу. Від іскор феєрверків загорілася звукоізоляція на стелі. У переповненому людьми приміщенні розпочалася паніка, виникла тиснява.

Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що у клубі на момент пожежі були близько 2 тис. осіб, і поліція продовжує рахувати жертви. Представник поліції заявив, що кількість загиблих може досягти двох сотень.

Близько 200 осіб госпіталізовано, вісім перебувають у критичному стані, повідомляє Estadao.

Newru.com нагадує, що НП у Бразилії схожа на трагічний інцидент у пермському клубі "Хромая лошадь" у 2009 році. Там під час піротехнічного шоу загорівся солом'яний дах, у вогні і тисняві загинули 156 осіб.