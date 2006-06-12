Помер найбагатший громадянин Канади
20:49, 12 червня 2006Світ
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Кен Томсон залишив синові медіа-корпорацію
Канадський медіа-магнат Кен Томсон помер у віці 82 років. За даними журналу Forbes, К.Томсон був найбагатшим громадянином Канади і займав дев`ятий рядок світового рейтингу.
К.Томсон до 2002 року очолював корпорацію Thomson, прибуток якої у 2005 році становив 8,7 млрд. дол. Зараз корпорацію очолює його старший син Девід, повідомляє Reuters.
Thomson, до складу якої зараз входить відома газета Globe and Mail, була заснована в 1930 році Роєм Томсоном.
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