Помер найбагатший громадянин Канади

Канадський медіа-магнат Кен Томсон помер у віці 82 років. За даними журналу Forbes, К.Томсон був найбагатшим громадянином Канади і займав дев`ятий рядок світового рейтингу.

К.Томсон до 2002 року очолював корпорацію Thomson, прибуток якої у 2005 році становив 8,7 млрд. дол. Зараз корпорацію очолює його старший син Девід, повідомляє Reuters.

Thomson, до складу якої зараз входить відома газета Globe and Mail, була заснована в 1930 році Роєм Томсоном.