Росія обмежила імпорт м'яса та субпродуктів із США

Россільгоспнагляд з понеділка вводить тимчасові обмеження на імпорт в РФ заморожених свинини та яловичини, а також м'яса індички і кишкової сировини та субпродуктів із США, через наявність у них забороненого стимулятора рактопаміна, проте ці заходи не приведуть до недостачі цієї продукції на ринку в РФ, вважають експерти, повідомляють РІА Новости.

З 4 лютого Росія обмежила постачання м'яса свинини та яловичини із США. Россільгоспнагляд повідомляв також про можливість введення аналогічних обмежень стосовно курячого м'яса в разі виявлення в продукції, що поставляється, рактопаміна.

В кінці 2012 року Россільгоспнагляд повідомив ветеринарним службам Канади, США, Мексики і Бразилії про необхідність з 7 грудня минулого року проводити відвантаження свинини і яловичини тільки після передекспортних лабораторних досліджень цієї продукції на наявність рактопаміна, який використовується в тваринництві для нарощування м'язової маси тварин. Ця добавка, що використовується в деяких країнах при відгодівлі тварин, заборонена в 160 державах, включаючи країни МС і Євросоюзу. Незважаючи на це, рактопамін міститься у тваринницькій продукції із США, Канади, Мексики, Бразилії.

Раніше глава Россільгоспнагляду Сергій Данкверт говорив, що Мексика офіційно підтвердила готовність виконувати російські вимоги за змістом рактопаміна в м'ясі. РФ вже погодила з Бразилією умови поставок м'яса без рактопаміна, Канада також прийняла вимоги відомства по невикористання рактопаміна в м'ясі. Ветслужба США не відреагувала на вимоги, висунуті Россільгоспнаглядом.

Ці обмеження ніяк не вплинуть на російський ринок м'яса, вважає керівник виконкому Національної м'ясної асоціації Сергій Юшин.

Говорячи про свинину, він зазначив, що імпортери цієї продукції можуть вільно в рамках тарифних квот обирати альтернативних постачальників з інших країн. "Нагадаю, що США не є найкрупнішим постачальником свинини в РФ - їх частка близько 12%. А так як інші великі постачальники - Бразилія та Канада - погодилися на російські вимоги і зможуть продовжувати постачання, то ці обсяги будемо купувати в інших країнах і Євросоюзі", - заявляв він агентству "Прайм".