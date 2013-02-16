ЗМІ: Винищувачі США підняли на перехоплення двох російських бомбардувальників

Винищувачі американських ВПС піднімалися по тривозі на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які здійснювали політ навколо американського острова Гуам у Тихому океані, передає РІА Новости, посилаючись на телеканал NBC News, який не уточнює дати події.

Американські військові повідомили телеканалу, що виявили на радарах два турбогвинтові стратегічні бомбардувальники, які за класифікацією НАТО мають назву "Ведмідь". На їх потенційне перехоплення з бази ВПС США "Андерсен" вилетіли винищувачі F-15. Разом з тим телеканал повідомляє, що "контакт між американськими і російськими літаками пройшов на професійному рівні", без інцидентів, і що російські бомбардувальники весь час залишалися в міжнародному повітряному просторі. Американські військові пояснили, що дальній політ двох російських бомбардувальників, який припускає дозаправку в повітрі, вони засікли з радарів і супутників, як тільки Ту-95 злетіли з аеродрому в північно-східній частині Росії.

За даними телеканалу, японські військові також підняли в повітря по тривозі свої винищувачі, коли російські літаки пролітали в безпосередній близькості від повітряного простору Японії. Встановити, чи було у "Ведмедів" на борту ядерна зброя, не уявляється можливим, відзначає NBC News.

Зі свого боку, офіційний представник Міноборони Росії по ВПС заявив, що ніяких планових польотів бомбардувальників в акваторії Тихого океану останнім часом не проводилося.