У Лівії святкують другу річницю повалення Каддафі

Як повідомляє Радіо «Свобода», офіційної програми святкувань немає, очікують тільки на спонтанні прояви святкового настрою.

Влада країни вживає посилених заходів безпеки вже протягом кількох днів, побоюючись нового спалаху насильства. Кордони Лівії перекриті, скасовані деякі міжнародні авіарейси.

Критики нинішньої влади Лівії звинувачують її у нездатності реалізувати реформи і закликають до нової революції.

Перші святкування річниці відбулися ще у п’ятницю у столиці Тріполі й другому найбільшому місті країни Бенгазі. Тоді тисячі людей відзначили другу річницю перших протестів, які через два дні вилилися в повстання.

Довідка УНІАН. Збройне повстання тривало в Лівії з лютого по жовтень 2011 року. За час протистояння урядових сил з одного боку, і авіації НАТО і повстанців - з іншого, загинули десятки тисяч осіб, величезних збитків було завдано економіці та інфраструктурі цієї нафтовидобувної країни. Полковник М.Каддафі, який правив Лівією 42 роки, був убитий 20 жовтня 2011 року в околицях міста Сирт. Кортеж, у складі якого перебувала машина з полковником, намагався покинути місто, однак потрапив під обстріл авіації НАТО. За офіційною версією, М.Каддафі схопили бійці ПНС.