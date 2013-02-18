У Росії школярів віком від 10 років будуть щороку перевіряти на куріння

Про це пише в понеділок газета "Известия" з посиланням на співрозмовників у відомстві.

Як повідомляє РІА Новости, затверджений Мінздравом новий порядок диспансеризації має на увазі повне обстеження дітей у восьми вікових періодах: в 1 рік, 3, 7, 10, 14, 15, 16, і 17 років. Як повідомили виданню у відомстві, в перелік аналізів з 2013 року включать УЗД печінки, нирок, серця, щитовидної залози, а також визначення гормонального статусу у підлітків 14 років і УЗД органів репродуктивної сфери для підлітків 14-15 років.

Згідно з новим порядком, дітей з 10 років також будуть тестувати на виявлення куріння - притому кожен рік. "Починаючи з 10 років російських школярів щорічно будуть тестувати на куріння. Аналіз окису вуглецю у видихуваному повітрі та аналіз на карбоксигемоглобін в крові увійдуть в перелік обов'язкових процедур загальної щорічної диспансеризації дитячого населення", - пише газета.

За даними видання, на проведення профілактичних оглядів 26,7 мільйона дітей у системі ОМС передбачені 35 мільярдів рублів, так що обстеження однієї дитини обійдеться державі в 1310 рублів.