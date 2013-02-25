Рауль Кастро переобраний очільником Куби

Рауль Кастро переобраний головою Державної ради Куби на новий п'ятирічний термін до 2018 року в ході прямого і таємного голосування на першій сесії Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) восьмого скликання.

Як повідомляє РІА Новости, згідно з Конституцією голова Держради є главою держави і уряду Куби. Результати голосування повідомила в ефірі кубинського державного телебачення голова Національної виборчої комісії (НІК) Аліна Бальсейра. Першим заступником Рауля Кастро став 52-річний Мігель Діас-Канель, колишній міністр вищої освіти, інженер-електрик за фахом.

Він змінив на цій посаді 82-річного Хосе Рамона Мачадо Вентура, який став заступником. Заступниками голови Держради також обрані керівник головного контрольного управління Гладіс Бехерано, екс-міністр інформатики і зв'язку Раміро Вальдес, перший секретар комуністичної партії в провінції Гавана Ласаро Мерседес Лопес, генеральний секретар Центральної профспілки трудящих Сальвадор Вальдес.

На сесії парламенту нового скликання обраний його голова, ним став член політбюро ЦК компартії Естебан Ласо. Рікардо Аларкон (75 років), який очолював парламент два десятиліття, перед загальними виборами не був внесений до виборчих списків.