Президент Франції відкинув звинувачення в постачанні зброї до Сирії

Про це заявив в четвер президент Франції Франсуа Олланд в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

"Франція тримає своє слово. Є ембарго, яке було введено Європою, і ми дотримуємося цього ембарго. Але якщо з якоїсь сторони є попит на зброю, не можна виключити можливості його поставки іншими країнами, і не в кращі руки", - сказав Олланд .

Як відзначає РІА Новости, він підкреслив важливість контролю над цим питанням. "Якщо ми не знайдемо політичного рішення, то будуть поставки зброї не з боку Франції. Але якась частина опозиціонерів сирійської опозиційної армії отримає його, отримує його. Ми констатуємо це в рамках розвитку конфлікту", - додав французький президент. За словами Олланда, питання про скасування ембарго треба вирішувати поступово.

Він висловив надію на те, що протягом декількох тижнів вдасться знайти політичне рішення, яке дозволить "покінчити з ескалацією конфлікту" в Сирії.