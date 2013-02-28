На Пекін обрушилася потужна пилова буря

Місто оповите щільною тьмяною млою, передає ІТАР-ТАСС.

Вранці показник забрудненості повітря перевищив "небезпечний" рівень - критичні 500 балів за шкалою Пі-ем 2,5, що фіксує вміст в атмосфері твердих частинок діаметром 2,5 мікрона і менше. Багато городян пересуваються по вулиці виключно в марлевих пов'язках або масках з вугільними фільтрами, щоб захиститися від жовтого пилу.

Видимість у Пекіні впала до 900 метрів, що помітно ускладнило дорожній рух. Про затримку або скасування авіарейсів поки що не повідомляється.