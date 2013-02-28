На Пекін обрушилася потужна пилова буря
09:03, 28 лютого 2013Світ
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На китайську столицю сьогодні обрушилася потужна пилова буря, що принесла хмари найдрібніших частинок піску з пустель Внутрішньої Монголії.
Городяни пересуваються вулицями виключно у масках
Місто оповите щільною тьмяною млою, передає ІТАР-ТАСС.
Вранці показник забрудненості повітря перевищив "небезпечний" рівень - критичні 500 балів за шкалою Пі-ем 2,5, що фіксує вміст в атмосфері твердих частинок діаметром 2,5 мікрона і менше. Багато городян пересуваються по вулиці виключно в марлевих пов'язках або масках з вугільними фільтрами, щоб захиститися від жовтого пилу.
Видимість у Пекіні впала до 900 метрів, що помітно ускладнило дорожній рух. Про затримку або скасування авіарейсів поки що не повідомляється.
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