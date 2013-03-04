У Білому домі не хочуть телефонувати до лідера КНДР

П'ятиразовий чемпіон НБА у складі "Детройта" і "Чикаго" Денніс Родман на початку березня відвідав КНДР. Після повернення в США баскетболіст розповів американським ЗМІ, що Кім Чен Ин готовий до діалогу з Обамою і чекає, що американський президент зателефонує йому. Раніше держдепартамент США відмежувався від поїздки баскетболіста в Північну Корею, заявивши, що спортсмен поїхав до Пхеньяну як приватна особа, повідомляють РІА Новости.

"У США є прямі канали зв'язку з КНДР, і саме цими прямими каналами ми користуємося... Замість того щоб витрачати гроші на спортивні заходи за участю зірок і розважати представників еліт, північнокорейський режим повинен подумати про поліпшення життя простого народу, який голодує, позбавлений основних прав і невільний ", - сказав Карні на брифінгу в понеділок.

Він знову заявив, що керівництво КНДР здійснює провокаційні кроки, проводячи ядерні випробування і запуски ракет.